美对伊新制裁主要影响非美国金融机构

路透圣路易斯1月20日电（记者 Brett Wolf）---美国财政部在起草对伊朗更严厉的制裁措施上面临来自两党的压力。新制裁对美国金融机构的影响可能甚微，但外国金融机构或许会遭到冲击。

美国财政部一位前官员告诉路透，“由於继续处理与伊朗相关的交易，尤其是伊朗能源行业，依我看，重要的是我们将要看到的非美国银行与美国金融体系脱离的程度，以及伊朗会否推动在石油贸易中使用其他货币。从目前开始，留意未来一至六个月将出现的变化，届时将要求进一步实施该法律。”

美国议员起草了2012财年《国防授权法》第1245款，以削减伊朗石油收入，对其核项目进行惩罚。该法禁止金融机构与伊朗央行从事交易。伊朗央行是该国石油贸易的结算中心。

该法允许美国总统奥巴马豁免已“大幅”减少与伊朗贸易往来国家的机构，且允许他发放豁免以保护国家安全利益和维持能源市场稳定。但两位美国参议员周四警告财长盖特纳，不能起草存在漏洞的规定令该法被削弱。

美国财政部在敲定细节上困难重重，他们必须对诸多问题作出决定，比如执行制裁措施美国金融机构需要做什麽、什麽是“大幅”减少与伊朗的业务从而可以获得豁免。财政部发言人沙利文（John Sullivan）称，他也不知道具体规定何时能出台。

“财政部正努力起草法规，执行制裁法律。我们已连同其他努力一起在使用这一法律，来减少伊朗的石油收入，途径包括与我们的合作夥伴合作大幅减少伊朗原油进口，以及抑制伊朗央行接受石油付款的能力，”沙利文在一份电子邮件中称。

熟悉这一法律的消息人士称，此举对美国金融机构的影响可能有限，因为美国之前已经颁布禁令限制本国金融机构与伊朗银行的业务往来。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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