大型银行开始撤离伦敦 因达成过渡协议的希望渺茫

路透伦敦7月11日 - 在大型银行开始从伦敦撤离工作岗位之前，英国政府或许已没时间让他们相信，政府能达成协议来缓和退欧的影响。

伦敦五大银行的高管对路透表示，英国在与布鲁塞尔的谈判中达成退欧协议只能等到以后了，这意味着他们已经开始重新安置人员了。

而政府对业界采纳更具安抚性的基调可能也太晚了。在6月大选之前，政府基本避免与企业领导人就退欧进行接触。

“我们想要一个过渡协议的时间窗口已经过去了，”一家跨国银行的高管表示，并称无论政府做什么，该行已决定将上百个工作岗位转移至欧洲大陆。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)上周称，英国应推动达成一项过渡性脱欧协议来帮助企业，英国政府也与企业领导人举行了数月内的首场高级别会议，商讨退欧事宜。

但花旗集团(C.N)英国业务负责人James Bardrick称，英国政府在与欧盟达成早期协议的进度太慢，各家银行将不得不在2018年9月之前做好准备。

“很长时间内，进行了很多谈判，实际行动却不多。我担心已经有点晚了，”Bardrick说道。

企业高管称，重新安置人员和业务的时间表比表面上更加紧张，因为设立新办公楼、获取执照、聘雇或重新安置员工、以及为欧盟分支机构筹集资金，所花费的时间可能超过18个月。

**卡尼发出最后通牒**

卡尼要求银行在周五前说明，退欧后他们将如何避免客户业务骤然中断的情况；银行业者称这种情况会无意中加速英国就业岗位的流失。

英国脱欧部(The Department for Exiting the European Union)未立即回覆置评请求。

图表：伦敦金融岗位的潜在走向 tmsnrt.rs/2pqqegE (完)