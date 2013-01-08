《全球金融焦点》放宽银行现金缓冲规定并非拯救欧洲与美国经济的灵丹妙药

**政府债券是输家?**

一个明显变化可能是公债享有的支持减弱.根据原先的巴塞尔草案,强调重点基本完全放在持有主权债上;但规定调整之后,一些评级低至BBB-的公司债、一系列容易变现的股票,以及AA评级的住宅抵押贷款支持证券也可拿来使用.

衡量银行债违约风险的指标--iTraxx优先级金融指数 利差周一从125个基点缩窄至121.5个基点,表明投资者认为资本规定的调整可能有益于银行债.

"信用息差(credit spread)略微变窄,"一位信贷市场交易员表示,"但iTraxx指数年初以来已有过很大一波走势,因此可能限制了资本新规带来的影响."

还有其他一些制约因素.

比如资产的价值将被减记,以确保它们在价值下滑时仍能提供足够的保护.

"从大局来看,资本规定的修改可能十分不利于主权债,因为银行持有主权债的动力减弱了,"Rabobank的分析师表示.(完)