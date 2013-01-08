《全球金融焦点》放宽银行现金缓冲规定并非拯救欧洲与美国经济的灵丹妙药

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**政府债券是输家?**
一个明显变化可能是公债享有的支持减弱.根据原先的巴塞尔草案,强调重点基本完全放在持有主权债上;但规定调整之后,一些评级低至BBB-的公司债、一系列容易变现的股票,以及AA评级的住宅抵押贷款支持证券也可拿来使用.
衡量银行债违约风险的指标--iTraxx优先级金融指数 利差周一从125个基点缩窄至121.5个基点,表明投资者认为资本规定的调整可能有益于银行债.
"信用息差(credit spread)略微变窄,"一位信贷市场交易员表示,"但iTraxx指数年初以来已有过很大一波走势,因此可能限制了资本新规带来的影响."
还有其他一些制约因素.
比如资产的价值将被减记,以确保它们在价值下滑时仍能提供足够的保护.
"从大局来看,资本规定的修改可能十分不利于主权债,因为银行持有主权债的动力减弱了,"Rabobank的分析师表示.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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