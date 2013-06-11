美国金融：美国第一季工商业贷款大幅增长，引发资产泡沫忧虑

路透波士顿6月10日 - 对美国经济而言，该国商业贷款增长强劲曾被视作一个好兆头，但今年商业贷款的两位数增速却被视为一个警示信号。

美国各大银行第一季商业和工业贷款总量为1.53万亿(兆)美元，较去年同期增长12%。

银行家和分析师表示，商业和工业贷款的大幅增长看起来更像是早期的资产泡沫，而并非预示着经济将迎来明显增长。在2011年和2012年，美国各大银行的商业和工业贷款总量亦实现了两位数的增长。

“在流动性如此巨大的情况下，银行在放贷方面会感受到很大的压力，”UMB Financial Corp 主席Mariner Kemper表示，“合同条款及定价情况的恶化可能会触发危机。”

根据联邦存款保险公司(FDIC)的数据，截至3月底，美国银行 商业和工业贷款总量为2,090亿美元，较上年同期增长24%。FDIC的数据显示，美国银行是美国市场上最大的商业和工业贷款提供者。排名第二的是富国银行 (1,490亿美元)、其次为摩根大通 (1,360亿美元)和花旗集团 (1,340亿美元)。(完)