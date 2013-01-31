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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 15:54 BJT

英国金融: FSA发现银行或需为利率互换产品销售不当而向客户赔偿

路透伦敦1月31日 - 英国金融服务监管局(FSA)周四表示,针对银行向小企业销售复杂利率对冲产品而展开的研究结果发现,绝大多数都存在销售不当的情况.

一些衍生品专家,这些结果令银行业有可能遭遇一波索赔,并面临数以十亿英镑计的赔偿要求.

FSA称,考察中涉及的173个案例中有超过90%都存在销售不符合至少一项监管要求的情况.该机构称,案例中有很大一部分将导致给客户以经济补偿.(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)

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