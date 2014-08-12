《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象，结果或影响当局惩罚

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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渣打上周公布财报时披露，最近这个问题导致渣打再次成为DFS调查对象。另一消息人士称，预计调查在2015年初结束，该行料会遭到1亿美元以上罚款，而且调查结束后可能继续被监控。
渣打一发言人拒绝评论。DFS也拒绝置评。
一了解情况的消息人士称，渣打的审查结果可能影响DFS惩罚的严厉程度；流经该行的脏款越多，罚款金额可能越高。
消息人士表示，在外部顾问的帮助下，该行对这次检查作了大量准备，并配合DFS，以确保计划获批。
据另一消息人士称，渣打在2000年代末安装了问题交易监控软件系统。该系统应该标记可疑交易，然后银行合规工作人员可以检查，是否有需要向当局报告的犯罪活动迹象。但告诉系统哪些活动应作标记以待人工审查的“检测情景”设置得不好。(完) (编译 李爽/王丽鑫； 审校 孙茉莉/张涛)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。