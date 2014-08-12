《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象，结果或影响当局惩罚

渣打上周公布财报时披露，最近这个问题导致渣打再次成为DFS调查对象。另一消息人士称，预计调查在2015年初结束，该行料会遭到1亿美元以上罚款，而且调查结束后可能继续被监控。

渣打一发言人拒绝评论。DFS也拒绝置评。

一了解情况的消息人士称，渣打的审查结果可能影响DFS惩罚的严厉程度；流经该行的脏款越多，罚款金额可能越高。

消息人士表示，在外部顾问的帮助下，该行对这次检查作了大量准备，并配合DFS，以确保计划获批。