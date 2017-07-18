东方资产称银行不良率拐点料在2019年后 债转股缓压有限

路透北京7月18日 - 中国四大资产管理公司之一的东方资产周二发布2017年不良资产市场调查报告称，当前中国银行业不良贷款率走势见顶并出现拐点的概率较小，今年不良贷款余额、不良贷款率仍有“双升”压力，未来3-5年银行业不良资产将缓慢上升，见顶时间预计在2019年或以后。

报告并指出，市场化债转股是银行化解不良贷款压力的一条途径，但受股性不足、募集资金困难等多种因素制约，预计效果有限。

“我国银行业不良贷款率走势见顶并出现拐点的概率较小，目前不良贷款率只是阶段性下探，中短期不良贷款走势将较平稳，长期走势为合理上升，”该报告称。

报告进一步指出，从不良贷款结构来看，2016年次级类贷款占比在一季度达到峰值0.82%后逐季下降，同时可疑类及损失类贷款占比则处于上升态势，这意味着银行加大了不良贷款处置力度，并以银行利润消化次级类贷款，加之银行会在季末会加大不良贷款核销力度，因此短期数据的改善并不意味着银行业已经摆脱困境。

从不良贷款率生成机制方面看，账面不良贷款滞后于真实资产质量变化。在不良贷款产生初期，银行能够通过协商、重组、展期、出表等方式掩盖不良，并通过清收等规避信贷风险，直至问题恶化到难以操控，才会将不良贷款反映在报表上。

“这意味着，短期不良贷款率的稳定或降低，或存在机构人为因素影响，如结合情况逐步释放存量不良贷款等，但这并不能改变因宏微观经济形势造成的不良贷款实际发展趋势。”报告称。

而从长期角度来看，促使不良资产市场上升的市场因素在中长期内难以明显改善。当前中国经济处于并将长期处于“L型”增长态势，自主创新能力弱、产能过剩、杠杆率高的企业仍将面临较大的负面冲击；同时，健全的不良资产处置体系也尚未成型，随着供给侧结构性改革的深化，不良资产供给将会进一步提高。

在银行业面临的主要风险方面，报告认为，信用风险仍是今年商业银行面临的主要风险，房地产开发贷款风险升高，东北地区会成为不良贷款暴露较为集中的地区；商业银行因化解过剩产能带来的信贷风险集中于钢铁、冶金行业。

“商业银行真实风险与账面风险偏差有所扩大，关注类风险偏差仍最为突出，银行信贷风险一定程度被低估。”报告强调。

**债转股缓解不良压力效果有限**

报告同时指出，本轮市场化债转股在募、投、管、退四个环节均面临困难。

以资金募集为例，一方面，当前债转股资金主要来自银行理财资金和市场化募集两个方面，在目前没有打破刚兑的情况下，为确保银行理财资金安全，通常由大股东回购进行兜底。债转股后，虽然企业杠杆有所降低，但企业风险并未实质化解。同时，银行理财产品到期需偿还本息，而股权资金退出周期和回报均不确定，加剧了银行资金的错配。

另一方面，债转股也会加速银行资本的消耗。根据《商业银行资本管理办法》，对于银行被动持有股权的资本占用，两年内风险权重为400%，两年后为1,250%。虽然设立专门的实施机构，在表面上与银行实现风险隔离，但在新的管理办法未出台之前，仍是穿透式纳入银行并表管理，大大占用银行的资本金。

此外，此轮债转股也面临诸多挑战。如出于资金安全考虑，债转股项目基本都采取“明股实债”模式，这是在提升企业杠杆，不能真正解决企业杠杆率高、债务风险大的问题；债转股后企业资金结构虽有所改善，但这只是治标不治本，若想从根本上使企业脱困必须改善经营模式、促进企业转型升级，这对银行是不小的挑战。

报告建议，对于银行等在债转股中起主导作用的实施机构，可以从加快项目审批效率、银行总行对分支行进行授权管理，以及在银行业绩考核中对实施债转股积极且效果好的银行提供优惠政策，如在MPA（宏观审慎评估）考核中加入相应指标，从政策上进行引导。

又如，对正常类贷款债转股的股权投资占用的银行资本风险权重从两年的标准延至五年，既达到降低银行资本考核压力，也避免对商业银行法的修订。

在政策保障措施方面，可以通过成立政府引导基金引导社会资金积极投资债转股项目，建立债转股企业股权交易市场丰富债转股股权退出方式等方式，保障本轮市场化债转股有序稳妥推进。

报告显示，据不完全统计，截至6月9日，本轮债转股共签约56个项目，涉及45家，签约规模7,095亿元人民币，但落地规模仅为签约规模的10%左右。（完）