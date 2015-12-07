今年伦敦投行人士奖金可能同比下滑--研究

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透伦敦12月7日 - 研究报告称，2015年伦敦投行人士奖金可能同比减少。今年下半年投行营收下滑。
薪酬研究公司Emolument称，固定收益、大宗商品及外汇部门（FICC）交易员及其他员工的奖金可能同比减少约9%。
Emolument称，咨询及承销部门奖金可能同比下滑3-5%，今年企业并购活动创下纪录，但首次公开发行（IPO）活动锐减。
研究报告同时指出，股票部门呈截然不同的情况，交易员和其他员工的奖金可望上涨2-3%，因业务摆脱2014年的疲势。
2015年投行营收预计较2014年下降2%，其中FICC部门交易收入降幅最大。
奖金通常反映出业务趋势，此外德意志银行(DBKGn.DE)、巴克莱(BARC.L)、及瑞士信贷CSGN.VX等银行还面临削减成本的压力。德意志银行新任执行长John Cryan上月称，该行业薪酬仍过高。
此外，银行因行为不当被罚款，也会影响到奖金池总额。为了抵消年度奖金减少，一些公司正提高固定薪酬部分。
Emolument的Alice Leguay说：“奖金池受限，零奖金的情况可能越来越常见，银行可能只给那些他们实在不能失去的表现优异员工发放大额奖金。”
银行业人士的奖金通常在1月-3月发放，奖金与其他行业比仍偏高。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。