今年伦敦投行人士奖金可能同比下滑--研究

路透伦敦12月7日 - 研究报告称，2015年伦敦投行人士奖金可能同比减少。今年下半年投行营收下滑。

薪酬研究公司Emolument称，固定收益、大宗商品及外汇部门（FICC）交易员及其他员工的奖金可能同比减少约9%。

Emolument称，咨询及承销部门奖金可能同比下滑3-5%，今年企业并购活动创下纪录，但首次公开发行（IPO）活动锐减。

研究报告同时指出，股票部门呈截然不同的情况，交易员和其他员工的奖金可望上涨2-3%，因业务摆脱2014年的疲势。

2015年投行营收预计较2014年下降2%，其中FICC部门交易收入降幅最大。

奖金通常反映出业务趋势，此外德意志银行(DBKGn.DE)、巴克莱(BARC.L)、及瑞士信贷CSGN.VX等银行还面临削减成本的压力。德意志银行新任执行长John Cryan上月称，该行业薪酬仍过高。

此外，银行因行为不当被罚款，也会影响到奖金池总额。为了抵消年度奖金减少，一些公司正提高固定薪酬部分。

Emolument的Alice Leguay说：“奖金池受限，零奖金的情况可能越来越常见，银行可能只给那些他们实在不能失去的表现优异员工发放大额奖金。”

银行业人士的奖金通常在1月-3月发放，奖金与其他行业比仍偏高。（完）