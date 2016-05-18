华尔街银行2016年料进一步裁员并削减奖金--调查

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月17日 - 薪酬咨询公司Johnson Associates调查显示，由于市场形势不佳，2016年华尔街料将继续裁员和限制招聘，奖金也预计低于2015年。
研究显示，市场活动、美国大选以及利率和国际市场方面的不确定性，都是影响奖金决定的重要因素。
在2015年，华尔街自五年来首次增加工作岗位，奖金总额提高3%。
但华尔街银行在2016年开局不利，KBW全球Nasdaq银行股指数.GBKX年内以来跌19%，因银行获利能力令人忧心。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。