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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 11:28 BJT

华尔街银行2016年料进一步裁员并削减奖金--调查

路透5月17日 - 薪酬咨询公司Johnson Associates调查显示，由于市场形势不佳，2016年华尔街料将继续裁员和限制招聘，奖金也预计低于2015年。

研究显示，市场活动、美国大选以及利率和国际市场方面的不确定性，都是影响奖金决定的重要因素。

在2015年，华尔街自五年来首次增加工作岗位，奖金总额提高3%。

但华尔街银行在2016年开局不利，KBW全球Nasdaq银行股指数.GBKX年内以来跌19%，因银行获利能力令人忧心。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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