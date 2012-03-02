版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 11:56 BJT

中国四大行将提高地产贷款审批效率

中国四大国有商业银行表示，要切实改进房地产金融服务，提高贷款审批效率；并积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设，增加普通商品住房的有效供给。中国《金融时报》周五报道，四大行近日联合召开房地产市场形势座谈会，称要促进房地产市场持续平稳健康发展。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐