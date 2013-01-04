全球金融: 巴塞尔委员会将放松银行流动性要求,协助信贷流动--消息

路透伦敦1月3日 - 一名欧洲监管当局消息人士指出,在调整一项规定之后,银行将有更多时间建立现金缓冲,防范市场巨大冲击,这可协助情况困难的国家获得信贷资金.

巴塞尔委员会预料周日将宣布这项流动性覆盖率(LCR)规定修改;这项规定是为了降低银行在爆发危机时需要政府纾困的机率.

但在银行业及部分监管机构强烈施压后,决定修改LCR规定.银行业及监管机构担心,在一些疲弱国家迫切需要信贷资金以支持经济成长之际,巴塞尔原先的LCR规定将会冻结过多流动性.

消息人士称,银行业者原本必须在2015年之前达到LCR规定,但现在将有更多时间.目前无法取得巴塞尔委员会的评论.