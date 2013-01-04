全球金融: 巴塞尔委员会将放松银行流动性要求,协助信贷流动--消息

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透伦敦1月3日 - 一名欧洲监管当局消息人士指出,在调整一项规定之后,银行将有更多时间建立现金缓冲,防范市场巨大冲击,这可协助情况困难的国家获得信贷资金.
巴塞尔委员会预料周日将宣布这项流动性覆盖率(LCR)规定修改;这项规定是为了降低银行在爆发危机时需要政府纾困的机率.
但在银行业及部分监管机构强烈施压后,决定修改LCR规定.银行业及监管机构担心,在一些疲弱国家迫切需要信贷资金以支持经济成长之际,巴塞尔原先的LCR规定将会冻结过多流动性.
消息人士称,银行业者原本必须在2015年之前达到LCR规定,但现在将有更多时间.目前无法取得巴塞尔委员会的评论.
银行业者仍必须在2015年开始符合规定,可能是达到现金缓冲要求的60%,同时到2019年年初时达到100%,巴塞尔另一项提高银行资本要求的规定,也必须在2019年年初完全达成.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。