《独家新闻》监管机构将给银行更多时间充实现金缓冲--消息

路透伦敦1月3日电 - 一欧洲监管人士表示,根据一项规定变动,银行业者将会获得更多的时间充实现金缓冲,以抵御市场冲击.该项变动可能有助于银行业向受困经济体释出信贷.

巴塞尔银行监管委员会预计将在周日宣布调整其有关"流动性覆盖比率(LCR)"的规定.

在此之前,银行业和一些监管机构担心该委员会规定的原始版本可能会在受困经济体急需资金时,吸纳掉太多的流动性.

该消息人士称,银行原先被要求在2015年前达到LCR规定,但现在被给予了更多时间.巴塞尔银行监管委员会未立即对此置评.(完)