《独家新闻》监管机构将给银行更多时间充实现金缓冲--消息

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透伦敦1月3日电 - 一欧洲监管人士表示,根据一项规定变动,银行业者将会获得更多的时间充实现金缓冲,以抵御市场冲击.该项变动可能有助于银行业向受困经济体释出信贷.
巴塞尔银行监管委员会预计将在周日宣布调整其有关"流动性覆盖比率(LCR)"的规定.
在此之前,银行业和一些监管机构担心该委员会规定的原始版本可能会在受困经济体急需资金时,吸纳掉太多的流动性.
该消息人士称,银行原先被要求在2015年前达到LCR规定,但现在被给予了更多时间.巴塞尔银行监管委员会未立即对此置评.(完)
(编译 王洋; 审校 丁琦)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。