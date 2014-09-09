美国金融：联储拟实施比国际上更严格的大银行融资规定--理事塔鲁洛

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透华盛顿9月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，美联储计划降低银行对短期融资的依赖，对大型银行的资本要求会比全球公认的规则更严格。
这是迄今为止，塔鲁洛对美联储计划最清楚的一次阐述。他表示联储正在研究三套举措。
塔鲁洛周二将在美国参议院金融委员会作证，他在准备的笔记中称，“我们相信还要做出更多努力来防范短期大规模融资的风险...这部分融资金额相对于金融系统的规模仍然很大。”
银行在大规模融资市场彼此拆借短期资金，有时候只有几天期限。该市场是雷曼兄弟破产的一个重要原因。融资没有保证是2007-09年金融危机的主要原因之一。
塔鲁洛称，美联储将要求大型银行提高权益资本相对于它们依赖短期融资获得的资金比例。这些银行被认为具有系统重要性。
国际标准要求这些大银行提高借入资金中的权益资本比例，塔鲁洛称，美联储的规定会比国际标准更高。
塔鲁洛表示，美联储还计划对回购协议、证券借贷和其他交易的抵押品减记设置下限，以防杠杆率过高。
塔鲁洛最后称，美联储还在研究调整净稳定资金比率(net-stable funding ratio)的提议。这项举措在国际上得到认可，要求银行的资产要与较长期负债匹配，比方说客户存款和长期债务等。这些调整也能帮助控制短期融资市场。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。