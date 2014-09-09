美国金融：联储拟实施比国际上更严格的大银行融资规定--理事塔鲁洛

路透华盛顿9月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，美联储计划降低银行对短期融资的依赖，对大型银行的资本要求会比全球公认的规则更严格。

这是迄今为止，塔鲁洛对美联储计划最清楚的一次阐述。他表示联储正在研究三套举措。

塔鲁洛周二将在美国参议院金融委员会作证，他在准备的笔记中称，“我们相信还要做出更多努力来防范短期大规模融资的风险...这部分融资金额相对于金融系统的规模仍然很大。”

银行在大规模融资市场彼此拆借短期资金，有时候只有几天期限。该市场是雷曼兄弟破产的一个重要原因。融资没有保证是2007-09年金融危机的主要原因之一。

塔鲁洛称，美联储将要求大型银行提高权益资本相对于它们依赖短期融资获得的资金比例。这些银行被认为具有系统重要性。

国际标准要求这些大银行提高借入资金中的权益资本比例，塔鲁洛称，美联储的规定会比国际标准更高。

塔鲁洛表示，美联储还计划对回购协议、证券借贷和其他交易的抵押品减记设置下限，以防杠杆率过高。

塔鲁洛最后称，美联储还在研究调整净稳定资金比率(net-stable funding ratio)的提议。这项举措在国际上得到认可，要求银行的资产要与较长期负债匹配，比方说客户存款和长期债务等。这些调整也能帮助控制短期融资市场。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)