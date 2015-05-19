全球金融：大型金融企业呼吁全球合作，防范宏观审慎政策负面影响

路透伦敦5月18日 - 大型金融企业在世界经济论坛(WEF)文件中称，需要进行国际合作，应对各国防范资产泡沫举措带来的负面风险。

资产管理公司贝莱德, 汇丰控股银行, 保险商Generali及其他机构在WEF文件中表示，他们支持大西洋两岸央行出台的所谓宏观审慎政策工具，但敦促要小心谨慎。该举措通常作为防止资产泡沫的暂时干预手段。

美国、英国和欧盟已经成立新的风险监督机构，来观察广泛风险，希望填补2007-09年代价高昂的金融危机曝露出的监管缺口。

WEF文件称，这些风险监督部门合作对于限制潜在溢出效应愈发重要。