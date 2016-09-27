银行业者往往拒绝6-15%的准客户 避免麻烦缠身--调查

路透苏黎世9月27日 - 周二公布的一项调查发现，为避免与存在潜在麻烦的客户有业务往来，银行业者通常会拒掉6-15%寻求成为客户的人。

此项调查由LexisNexis Risk Solutions对八个金融中心的银行展开，发现14%的银行业者在了解你的客户(know-your-customer,KYC)或信贷风险决策环节中拒绝5%或更少的个人。

只有5%拒绝超过25%的潜在客户。

调查显示，巴西的银行业者拒绝的准客户数量最多。此项调查涵盖了美国、英国、德国、巴西、墨西哥、中国、香港和新加坡的近300家银行。

为规避面临监管机构行政法律或经济处罚的风险，避免自身信誉受损，很多银行业者加紧防护力度，严防客户利用其服务进行洗钱活动。(完)