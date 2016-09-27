银行业者往往拒绝6-15%的准客户 避免麻烦缠身--调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世9月27日 - 周二公布的一项调查发现，为避免与存在潜在麻烦的客户有业务往来，银行业者通常会拒掉6-15%寻求成为客户的人。
此项调查由LexisNexis Risk Solutions对八个金融中心的银行展开，发现14%的银行业者在了解你的客户(know-your-customer,KYC)或信贷风险决策环节中拒绝5%或更少的个人。
只有5%拒绝超过25%的潜在客户。
调查显示，巴西的银行业者拒绝的准客户数量最多。此项调查涵盖了美国、英国、德国、巴西、墨西哥、中国、香港和新加坡的近300家银行。
为规避面临监管机构行政法律或经济处罚的风险，避免自身信誉受损，很多银行业者加紧防护力度，严防客户利用其服务进行洗钱活动。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。