香港《经济日报》：整顿银行如烹小鲜 中央掌分寸

（6月25日社评）

内地钱荒续烧，中央与银行博弈正趋白热化，中央固不会因金融市场出现短期震荡退缩，惟治大国如烹小鲜，中央须密切监察市场走向，以免投资者过度恐慌挫损实体经济。

中央至今仍拒放水，相信对中央而言，是要藉钱荒，向市场释出两个信息。其一，过去内地银行轻视金融风险肆意扩张，一旦出事就找中央包底的年代已经结束。其二，中央要彰示新领导层有强烈决心和意志，整顿银行滥贷、理财产品滥推等金融乱象。

然而，中央今次目标应是立威，因金融顽疾是过去数年日积月累，中央动刀力度拿捏要适中，否则用力过猛，市场恐慌将趋失控。事实上，市场流传部分银行正常运作已受阻，如个别银行已因钱荒暂停贸易贴现；且国际炒家正齐唱淡中国以图利，金融市场会否恐慌失控的风险，不能不防。

所谓治大国如烹小鲜，中央应对今次钱荒故不容退缩。惟中央亦必须紧盯市场变化，一方面要向市场发出清晰信息，让市场明白钱荒在中央掌控之内，不会出大乱子。另一方面要以微观手段维持市场秩序，不会因中央与银行斗法遭误伤。

相信中央正在微调施压力度，如人行昨未公布再发央票抽资，很可能意味中央虽不放水，惟亦不像上周在拆息猛飙下亦坚持抽水，惩罚资金管理不善的银行。此或反映中央认为银行等利益集团已得足够警告，毋须再加压徒添市场心慌。

若中央走好此政策平衡木，在不损实体经济下整顿银行乱象，将有助中央下一步闯入金融改革深水区，推动金融创新等，令中国经济可有力转型，升上新台阶。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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