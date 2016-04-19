美国大银行财富管理业务第一季获利下滑 受市况不佳拖累

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月18日 - 金融市场动荡导致美国大型银行第一季获利下降，而且不仅交易部门，财富管理业务也受到冲击。
摩根士丹利(MS.N)周一公布财富管理获利下滑，因客户活动减少及“市场环境不利”，更不用说交易日比上年同期少。此前富国银行(WFC.N)和美国银行(BAC.N)也公布该项业务获利减少。
大型银行近几年加大力度开展财富管理服务，压缩其他效益不佳的业务，尤其是交易业务。不过大宗商品价格下跌、有关中国经济的担忧及利率前景的不确定，导致市场在上季度震荡，令很多富裕客户离场观望。
摩根士丹利称，第一季财富管理业务获利下滑8%，从上年同期的5.35亿美元降至4.93亿美元。税前利润率也从22%降至21%，因费用降幅小于营收降幅。
分析师对财报疲软不太担忧，称考虑到他们对市场形势的应对，银行表现相对不错。
“显然主要问题是市场状况，”Sandler O'Neill的分析师Scott Siefers称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。