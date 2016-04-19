美国大银行财富管理业务第一季获利下滑 受市况不佳拖累

路透纽约4月18日 - 金融市场动荡导致美国大型银行第一季获利下降，而且不仅交易部门，财富管理业务也受到冲击。

摩根士丹利(MS.N)周一公布财富管理获利下滑，因客户活动减少及“市场环境不利”，更不用说交易日比上年同期少。此前富国银行(WFC.N)和美国银行(BAC.N)也公布该项业务获利减少。

大型银行近几年加大力度开展财富管理服务，压缩其他效益不佳的业务，尤其是交易业务。不过大宗商品价格下跌、有关中国经济的担忧及利率前景的不确定，导致市场在上季度震荡，令很多富裕客户离场观望。

摩根士丹利称，第一季财富管理业务获利下滑8%，从上年同期的5.35亿美元降至4.93亿美元。税前利润率也从22%降至21%，因费用降幅小于营收降幅。

分析师对财报疲软不太担忧，称考虑到他们对市场形势的应对，银行表现相对不错。

“显然主要问题是市场状况，”Sandler O'Neill的分析师Scott Siefers称。(完)