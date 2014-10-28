美国五大零售银行存款账户增势迅猛

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月27日 - 周一公布的一项研究显示，美国五大零售银行自2010年以来新增2,500万个存款账户，这表明虽然信贷危机后公众对银行缺乏信任，但银行业务仍继续增长。

研究集团两党政策中心（Bipartisan Policy Centre）称，这些大银行的柜员机比较普及且分支网络庞大，是吸引客户的原因之一。

个人理财网站Bankrate.com的分析师麦克布莱德（Greg McBride）说：“重点还是便利性。人们动了换一家金融机构的念头，跟他们实际这么做，两者之间还有距离。”

研究显示，2010年以来美国合众银行（Bancorp） 新增470万个存款账户，增幅达40%。花旗（Citigroup） 增幅36%，新增860万存款账户。

包括另外三大零售银行美国银行（Bank of America） 、摩根大通（JP Morgan Chase & Co） 和富国银行（Wells Fargo Bank） 在内，五大零售银行共新增2,500万个存款账户，增幅11%。

研究报告称，这些增长完全是内生增长，因期间并未涉及并购。

批评人士仍认为，最大型银行资金成本低廉，因市场认为政府永远不会让它们破产。（完）