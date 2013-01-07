《综述》美银等多家大银行达成和解协议,距离结束抵押贷款纠纷更近一步

**仍存在一些障碍**

对美国银行来说,在上述两项和解案中,其与房利美之间的和解金额更为庞大.房利美和房贷美 实质上是从银行买入抵押贷款,然后打包成债券卖给投资者.但这两家机构称,银行在抵押贷款繁荣时期出售给他们的一些贷款原本就不该出售,因为存在借款人谎报收入等问题.这两家抵押贷款融资机构正在敦促相关银行回购贷款.

美银与房利美的和解并没有使美国司法部去年对美银提起的诉讼画上句号.金融界一直在密切关注该诉讼案的进展.

"我们针对美银不计后果且具有欺诈性放贷行为的诉讼不受影响,实际上,该诉讼与今日各方达成的和解明确切割开来,"司法部首席公共信息官Ellen Davis表示.

司法部的诉讼案指控Countrywide和美银将数以千计的有毒抵押贷款出售给房利美和房贷美,给纳税人带来了逾10亿美元的损失.

尽管如此,投资者似乎认为美银正走在正确的轨道上.美银股价周一触及2011年5月以来的最高位,收在12美元左右.当2011年8月巴菲特(Warren Buffett)以50亿美元投资援救美银时,他获得可以每股7.14美元购买该银行7亿股的认购权证.(完)