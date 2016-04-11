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国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 09:47 BJT

应对银行业者持有的公债规模设限--欧盟执委会副主席

路透切尔诺比奥4月8日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周五表示，不应允许欧元区银行业者持有太多本国公债，但需要非常缓慢地引入持有上限，否则会对意大利等国造成问题。

“银行业者对本国公债有太多曝险并不好，”他在一个商业会议间隙对记者表示。

他指出，银行业者持有公债的上限确定后，如果各国政府被迫为公债寻找其他买家，那么将有助于为公债设定合适的价格。

“当然，必须要有过渡期。因为，对于意大利和其他国家来说，不能一夕之间、甚至五年内做出变动，这将需要时间。”(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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