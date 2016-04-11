应对银行业者持有的公债规模设限--欧盟执委会副主席

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透切尔诺比奥4月8日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周五表示，不应允许欧元区银行业者持有太多本国公债，但需要非常缓慢地引入持有上限，否则会对意大利等国造成问题。
“银行业者对本国公债有太多曝险并不好，”他在一个商业会议间隙对记者表示。
他指出，银行业者持有公债的上限确定后，如果各国政府被迫为公债寻找其他买家，那么将有助于为公债设定合适的价格。
“当然，必须要有过渡期。因为，对于意大利和其他国家来说，不能一夕之间、甚至五年内做出变动，这将需要时间。”(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。