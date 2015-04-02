全球大型银行的身份弊大于利--投资者调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月1日 - 据上周对金融行业投资者的一份调查显示，全球前30大银行的身份弊大于利，因监管收紧且对资本的要求提高。

摩根士丹利称，在其欧洲金融行业会议上62%的受访投资者表示拥有一项全球银行业务的负担已超过收益，因对于最大型银行来说，监管条例已“变得难以承受”。

仅有28%的受访投资者称，作为一家全球大型银行的受益更多，受访的60人中亦有10%对此未置可否。

“我们发现令人吃惊的是，一些（公司的）管理团队正在寻求简化业务。我们认为，如果战略清晰、看似切实可行，那么投资者会欢迎重组举措，”摩根士丹利分析师Huw van Steenis在周三致客户的一份报告中表示。

全球最大的30家银行被认定为全球系统重要性银行（G-SIBs），自2016年起必须持有1-2.5%的额外资本，并设置承担亏损的债务缓冲，以减少银行崩溃危险。

包括汇丰控股 、摩根大通 、花旗集团 和中国工商银行 等在内的全球系统重要性银行通常还要受到国内监管当局的额外监管。

各家银行，尤其是许多欧洲银行，正在减小规模，以节省成本，简化业务。

“令我们吃惊的是，有许多我们遇到的管理团队正在试图调整业务，英国与北欧的银行是通过电子化运营进一步削减成本，而在意大利等国家，是通过收缩投资银行业务或者精简资产负债表来进行重组，”van Steenis说道。

但他表示，遗留系统、不良贷款以及收益低于资本成本的业务仍然是银行面临的重大挑战。(完)