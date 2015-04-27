《焦点》德意志银行全面收缩业务，“小即是美”成业界显学

摩根大通已然拒绝了分拆的要求，表示在银行业，规模向来是“成功的重要因素”。该行称，对于数以千计的不止使用一类服务的客户，银行不必为这些客户重复提供审计和网络完全，这使该公司每年可以节省180亿美元。

但这30家具有“系统重要性”的银行需要持有更多资本，还要面临更严苛的监管审查，这令人怀疑规模是否带来优势。

监管机构每年根据五个指标评定具有系统重要性的银行名单和对它们的资本要求，其中包括规模、国际业务和复杂程度。

莱斯银行集团不在这个名单之列，而富国银行的资本要求是占风险加权资产的1%，远低于汇丰和摩根大通的2.5%，对于后两家银行，这意味着要多持有300亿美元甚至更多资本。

监管机构扔出的一根胡萝卜就是，如果银行的机构简单化，资本要求可以降低，比如去年的瑞银和法国农业银行 。(完)