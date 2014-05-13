《焦点》银行靠交易赚大钱的好日子也许将一去不复返

市场波动性大幅萎缩，也是交易收入减少的原因。波动性下降可能让厌恶风险的投资者舒了一口气，但也减少他们向银行购买市场对冲工具的机率。

这也减少了套利机会，而这是银行和券商获取自营交易利润的途径。

美国公债 、欧元兑美元 和美元兑日圆等流动性较大、交投较为活跃资产，隐含波动率目前都处于或接近纪录低位。

分析师还表示，在就操纵指标汇率和伦敦银行间拆放款利率(Libor)指控进行全球调查的过程中，传出了一系列丑闻，这也为FICC环境笼罩了一层阴霾，并迫使银行业为可能面临的诉讼成本拨备数以十亿计美元。

分析师指出，打压FICC的最后一根稻草是，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步削减购债计划的带领下，全球即将步入加息周期。

对银行业和交易商而言，这是一个完全未知领域，很难轻松赚钱。

“我们经历了最巨大的转变，”Mediobanca银行业分析师Chris Wheeler称，“而随着美联储削减购债计划的影响完全显现，还会有更多转变到来。”(完) (编译 白云/王兴亚/张若琪/许娜；审校 蔡美珍/张明钧)