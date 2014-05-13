焦点：银行靠交易赚大钱的好日子或将一去不复返

* 许多人怀疑银行不会再现危机前的交易盛况

* 监管环境收紧是个关键因素

* 交易收入下滑更像是结构性转变，而不是趋势暂停

路透伦敦5月12日 -在金融市场交易的鼎盛时期，银行从债券、外汇和大宗商品赚得前所未有的高利润，这样的好日子也许一去不复返了，金融企业意识到他们的交易业务不会再出现周期性上升。

尽管西方经济体的产出花了好几年时间才恢复到危机前的水平，但许多人觉得这些国家的金融交易活动将不会再回到危机前的高水平。

多数欧美大型银行的固定收益、外汇和商品(FICC)交易收入2014年第一季继续下滑，促使他们警醒，反思自己的商业模式。

由于监管环境更加严格，且长达20年的全球利率下滑周期可能将出现拐点，2008年全球金融危机前夕和刚爆发后，出现的两段交易鼎盛时期似乎没有希望重现了。

据研究机构Freeman Consulting称，FICC及股票交易收入仍占银行投行业务总收入的逾70%。有批评人士将这四大交易合称为“赌场业务”，有别于股票发行承销或并购安排等传统投行服务。

高盛(GS.N)去年的FICC和股票交易收入占其投行业务总营收的72%，低于2010年的82%。摩根士丹利(MS.N)则是占投行业务总营收的70%，远低于2003年时的82%。

FICC在交易营收中所占比重正在萎缩。2007年高盛交易营收总额为228.9亿美元，其中约70%来自FICC。根据谘询机构Freeman资料，高盛去年总计157.2亿美元的交易收入中，仅有半数来自FICC。

Freeman称，2006年，FICC在摩根士丹利159亿美元交易收入的比重略超过60%，到了去年仅占101亿美元交易收入的35%。

由于受到新监管措施的制约，而超常规货币和经济政策又压抑了市场的剧烈波动，能够让交易员从中获利的交易量以及价格波动性都有所降低。

同时看起来这更像一次结构性变化，而非周期性或暂时性放缓。

“那些收入已经没了，从2007、08年开始整个环境已经改变，”Lombard Odier的绝对回报债券部门主管Grant Peterkin表示。

“监管层面是最大的影响因素。”

2007-08年全球金融危机之后，各种新的监管举措，如美国的“多德-弗兰克法案”和“沃克尔规则”，以及全球范围内的巴塞尔银行业新规，有效地限制了银行业者在固定收益及衍生品方面持有、交易和投机的能力。

这导致流动性降低，但对冲基金等其他传统的流动性提供者，未能填补出现的缺口，因为他们的业务同样遭遇压力。

**FICC**

银行业者第一季FICC获利一片低迷，业务困境引起关注。

巴克莱(BARC.L)的消息引起一阵哗然。巴克莱先是公布第一季交易营收较2013年同期锐减41%，然后又宣布将裁减7,000个投行职位。

巴克莱首席执行长詹金斯上周四对CNBC电视台表示，“这个业务在去年底所面临的一些压力，很明显不仅是结构性的也是周期性的。”

分析师认为，其他银行的执行长也可能循同样的方向，缩减FICC业务规模，只是缩减幅度各有分寸。

他们料将继续削减成本，裁减人员编制，有些甚至退出特定市场。

瑞银集团(UBS)UBSN.VX正撤出部分固定收益交易；巴克莱已整并10国集团(G10)货币、新兴市场外汇和贵金属交易业务。

摩根大通(JPM.N)正出售实货大宗商品业务；德意志银行(DBKGn.DE)则将关闭石油、谷物和工业金属事业。

巴克莱的业绩或许是特例，与摩根士丹利(MS.N)交易收入成长35%等其他极端案例形成强烈对比，不过10家主要美国及欧洲银行业者第一季FICC营收平均跌幅为14%。

由于第一季往往是FICC交易盈利最好的时节，养老和保险基金通常在此时开立新的投资仓位，政府则依年度再融资计划发售大量新债券，因此今年交易收入持续下滑更令人担忧。

10大银行数据显示，第一季FICC收入总计241.8亿美元，低于上年同期的略逾280亿美元；而2012年第一季则还有近300亿美元。

这10家银行是：巴克莱、美国的摩根大通、摩根士丹利、高盛、美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)，及欧洲的瑞银、德意志银行、法国巴黎银行(BNPP.PA)、瑞士信贷CSN.VX。

主要银行FICC收入互动相关图表，请点击

link.reuters.com/rap76v

市场波动性大幅萎缩，也是交易收入减少的原因。波动性下降可能让厌恶风险的投资者舒了一口气，但也减少他们向银行购买市场对冲工具的机率。

这也减少了套利机会，而这是银行和券商获取自营交易利润的途径。

美国公债、欧元兑美元和美元兑日圆等流动性较大、交投较为活跃资产，隐含波动率目前都处于或接近纪录低位。

分析师还表示，在就操纵指标汇率和伦敦银行间拆放款利率(Libor)指控进行全球调查的过程中，传出了一系列丑闻，这也为FICC环境笼罩了一层阴霾，并迫使银行业为可能面临的诉讼成本拨备数以十亿计美元。

分析师指出，打压FICC的最后一根稻草是，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步削减购债计划的带领下，全球即将步入加息周期。

对银行业和交易商而言，这是一个完全未知领域，很难轻松赚钱。

“我们经历了最巨大的转变，”Mediobanca银行业分析师Chris Wheeler称，“而随着美联储削减购债计划的影响完全显现，还会有更多转变到来。”(完)

(编译 白云/王兴亚/张若琪/许娜；审校 蔡美珍/张明钧)

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