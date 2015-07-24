22家银行因涉嫌操纵美国公债标售遭起诉

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月23日 - 22家作为美国公债初级市场交易商的金融公司周四遭到美国联邦法院起诉，这起被称为第一个全国性集体诉讼的案件指控这些公司串通操纵公债标售，损害了投资者及借款人的利益。
波士顿公共部门退休人员的养老基金State-Boston Retirement System指控，美国银行(BAC.N)旗下的美林、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CGSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛公司(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、瑞士银行UBSN.S和其他14家被告试图在美国国库券、公债标售中损害投资者利益，为自己非法谋利。
据该养老金基金向美国纽约地区法院提交的申诉称，这些银行利用聊天室、即时信息和其他方式，交换保密的客户信息，并在公债市场协调交易策略。
申诉还称，这使上述银行能够在公债发行前交易阶段向投资者出售公债时推高价格，并在他们购买公债填补发行前交易出售的头寸时压低价格，这违背了反垄断法。
美国银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰和瑞银拒绝置评。记者也未能立即联系到其他银行就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。