22家银行因涉嫌操纵美国公债标售遭起诉

路透纽约7月23日 - 22家作为美国公债初级市场交易商的金融公司周四遭到美国联邦法院起诉，这起被称为第一个全国性集体诉讼的案件指控这些公司串通操纵公债标售，损害了投资者及借款人的利益。

波士顿公共部门退休人员的养老基金State-Boston Retirement System指控，美国银行(BAC.N)旗下的美林、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CGSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛公司(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、瑞士银行UBSN.S和其他14家被告试图在美国国库券、公债标售中损害投资者利益，为自己非法谋利。

据该养老金基金向美国纽约地区法院提交的申诉称，这些银行利用聊天室、即时信息和其他方式，交换保密的客户信息，并在公债市场协调交易策略。

申诉还称，这使上述银行能够在公债发行前交易阶段向投资者出售公债时推高价格，并在他们购买公债填补发行前交易出售的头寸时压低价格，这违背了反垄断法。

美国银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰和瑞银拒绝置评。记者也未能立即联系到其他银行就此置评。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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