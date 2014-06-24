目前银行理财非标占逾30% 未来将突破刚性兑付--行业协会

路透北京6月24日 - 中国银行业协会最新发布的报告称，目前，银行理财投资非标准化债权资产比例约31%，随着资产证券化的不断推进，标准化资产将成为银行理财业务的主要投资标的。

刊登在银行业协会网站上的《2013年中国银行业理财业务发展报告》表示，下一阶段银行理财向资产管理计划转型，突破刚性兑付；探索理财直接投资，减少“通道”业务，有效控制风险，促使理财更好地服务实体经济；逐步建立理财产品的风险隔离机制；以及强化非现场监管，加强理财产品信息披露。

“截止2013年末银行业累计相加共发行理财产品4.5万余款，比五年前已翻了5倍。”报告称。

报告显示，截止2013年底，银行理财产品累计募集金额68万亿元人民币，较上年大幅增长37.9%；年末余额达10.21万亿元，较年初增加了3.1万亿元，增长43.6%。年平均收益率达4.4%，同比增长0.3个百分点。

银行理财业务已成为投资者的重要金融选项，持续增加了居民的财产性收入，改善了社会财富结构。2011至2013年，银行理财业务为客户创造收入分别为1,750亿元、3,000亿元和4,500亿元，近两年同比分别增长71%和50%。

报告表示,从银行理财资金投向上看，70%以上理财资金投入了实体经济，已然成为实体经济的重要融资渠道，且产品与项目实现了逐一对应。与此同时，银行理财业务的快速发展也推动了商业银行的转型升级，理财业务已成为银行业务发展和经营战略的重点。2013年银行业非利息收入占比由2012年的19.5%上升到了22.5%，其中，理财业务贡献功不可没。

"银行理财产品又因其市场化的定价方式，成为银行建立利率定价机制的试验田，银行理财产品市场化定价有效推进了利率市场化改革。"报告称。

报告并认为,随着利率市场化进程的推进及资产管理业务的被迫转型，“预期收益型”产品最终淡出市场，结构化产品的重要性和相对地位会相应提升。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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