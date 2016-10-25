宝钢料全年净利同比增6-8倍 因汇兑损失同比大减等（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透上海10月25日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周一发布，今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象；而得益于汇兑损失同比大幅减少等因素，公司预计2016年度净利润将较去年同期增加600-800%。
中国钢铁行业领头羊--宝钢股份的季报显示，1-9月净利润比去年同期增长148.3%，至56亿元人民币(8.2706亿美元)。
“三季度，钢铁市场整体表现活跃，钢铁价格较二季度有所回升，但钢铁行业供大于求的态势并没有改变。”宝钢股份在上海证交所发布公告称。
而预计今年利润将大幅增长的主要原因有公司全方位消减成本、市场开拓，以及汇兑损失同比大幅减少等。
宝钢称，去年中国央行汇率改革，引导人民币汇率朝市场化方向发展，人民币汇率大幅贬值，公司严格按照管理预案，对美元短期融资实施了切换，同时对拟继续持有暂不切换的短期欧元融资、中长期美元和欧元债券按照贬值后的汇率进行了重估，确认汇兑损失；2016年，公司仅存续美元、欧元中长期债券，且已对该类融资进行了风险对冲管理，全年汇兑损失同比减少。
周六新华社援引国有资产监督委员会官员报导称，宝钢与武钢已经提前完成今年去产能任务。
中国政府计划在未来五年减少约1-1.5亿吨的钢铁产量。
去年，中国钢铁产量自1981年以来首次下降，因中国经济以25年来最慢速度增长，钢铁企业对国内需求下滑作出反应。(完)
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(发稿 刘静/徐永；审校 母红/乔艳红)
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