宝钢料全年净利同比增6-8倍 因汇兑损失同比大减等（更新版）

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路透上海10月25日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周一发布，今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象；而得益于汇兑损失同比大幅减少等因素，公司预计2016年度净利润将较去年同期增加600-800%。

中国钢铁行业领头羊--宝钢股份的季报显示，1-9月净利润比去年同期增长148.3%，至56亿元人民币(8.2706亿美元)。

“三季度，钢铁市场整体表现活跃，钢铁价格较二季度有所回升，但钢铁行业供大于求的态势并没有改变。”宝钢股份在上海证交所发布公告称。

而预计今年利润将大幅增长的主要原因有公司全方位消减成本、市场开拓，以及汇兑损失同比大幅减少等。

宝钢称，去年中国央行汇率改革，引导人民币汇率朝市场化方向发展，人民币汇率大幅贬值，公司严格按照管理预案，对美元短期融资实施了切换，同时对拟继续持有暂不切换的短期欧元融资、中长期美元和欧元债券按照贬值后的汇率进行了重估，确认汇兑损失；2016年，公司仅存续美元、欧元中长期债券，且已对该类融资进行了风险对冲管理，全年汇兑损失同比减少。

周六新华社援引国有资产监督委员会官员报导称，宝钢与武钢已经提前完成今年去产能任务。

中国政府计划在未来五年减少约1-1.5亿吨的钢铁产量。

去年，中国钢铁产量自1981年以来首次下降，因中国经济以25年来最慢速度增长，钢铁企业对国内需求下滑作出反应。(完)

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