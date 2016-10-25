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中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 08:23 BJT

宝钢股份前九个月净利润同比增逾一倍 供应过剩现改善迹象

路透新加坡10月24日 - 中国最大上市钢企宝钢股份(600019.SS)周一发布，今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象。 　

中国钢铁行业领头羊宝钢股份的季报显示，1-9月的净利润比去年同期增长148.3%，至56亿元人民币(8.2706亿美元)。

宝钢股份在上海证交所发布公告称，“三季度，钢铁市场整体表现活跃，钢铁价格较二季度有所回升，但钢铁行业供大于求的态势并没有改变。”

预计其它钢铁企业利润也有所提高。

周六新华社援引国有资产监督委员会官员报导称，宝钢与武钢已经提前完成今年去产能任务。

中国政府计划在未来五年减少约1-1.5亿吨的钢铁产量。

去年，中国钢铁产量自1981年以来首次下降，因中国经济以25年来最慢速度增长，钢铁企业对国内需求下滑作出反应。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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