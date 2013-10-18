宝钢股份欲在上海自贸区建铁矿石电子交易平台

路透北京10月18日 - 据中国证券报周五报导，中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)旗下电子商务平台相关负责人透露，宝钢股份欲将与上海钢联电子商务股份有限公司(300226.SZ)在上海自贸区合作建立铁矿石现货电子交易平台。

报导称，对于上述说法，宝钢股份证券事务工作人员回应称宝钢股份目前正在寻求项目，因上海自贸区对宝钢股份亦是不错机会，但目前仍无突破性进展。

宝钢股份电子商务平台负责人表示，目前宝钢股份走线上、线下两条线，大力发展电子商务平台以期拓展传统业务，当前已经拥有东方钢铁、采购宝、化工宝等电子交易平台，最近还将增加循环宝--钢铁再生资源交易平台。

该负责人还透露，由于宝钢股份旗下电子商务平台较早开始开发，网络运营环境较为成熟，投资额并不需要很大，主要费用在业务推广，且目前部分电子交易平台仍未有盈利，平台当前任务主要是将平台交易量做大，后期才有盈利空间。

宝钢股份旗下东方钢铁电子商务有限公司创立于2000年，长期从事钢铁及制造业领域B2B电子商务服务。业内人士表示，东方钢铁在业内知名度甚高，其欲在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台有得天独厚的优势，一则是本地企业，二则是钢铁业龙头企业，三则内部电子商务基础建设较为完备。

报导称，钢铁现货交易平台西本新干线高级研究员表示，自贸区设在上海，宝钢如果能低价采购到铁矿石，再通过电子交易平台卖给其他钢企也是可能的，但更多的可能是基于自身铁矿石采购的便利化。

此前曾有消息人士透露，中国计划逐步取消铁矿石进口资质管理，预计下半年全部放开。这意味着届时只要拥有进出口经营权的企业都可以进口铁矿石，不再需要额外的进口资质。

宝钢股份周四收于4.22元人民币，涨0.24%；上海钢联报收33.83元，跌0.65%（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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