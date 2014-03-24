宝钢拟与上海钢联筹建上海银行业动产质押信息平台

路透上海3月24日 -中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一公告称，旗下子公司东方钢铁电子商务有限公司拟与上海钢联电子商务信息股份有限公司(300226.SZ)共同筹建上海银行业动产质押信息平台项目。

公告显示，两者正筹划、商谈成立合资公司，注册资本预计不超过1亿元人民币，其中东方钢铁出资金额不超过5,000万元，为该合资公司的第一大股东。

宝钢与上海钢联均强调，目前该项对外投资仍处于筹划阶段，存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展及时发布相关公告。

钢材贸易已成为上海银行业的坏帐高发区，其中部分原因是类似钢材等大宗商品可以被反复抵押，在实际操作中，很多银行都没有委托第三方监管公司对抵押物进行时点监管。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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