宝钢拟与上海钢联筹建上海银行业动产质押信息平台

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海3月24日 -中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一公告称，旗下子公司东方钢铁电子商务有限公司拟与上海钢联电子商务信息股份有限公司(300226.SZ)共同筹建上海银行业动产质押信息平台项目。
公告显示，两者正筹划、商谈成立合资公司，注册资本预计不超过1亿元人民币，其中东方钢铁出资金额不超过5,000万元，为该合资公司的第一大股东。
宝钢与上海钢联均强调，目前该项对外投资仍处于筹划阶段，存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展及时发布相关公告。
钢材贸易已成为上海银行业的坏帐高发区，其中部分原因是类似钢材等大宗商品可以被反复抵押，在实际操作中，很多银行都没有委托第三方监管公司对抵押物进行时点监管。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数