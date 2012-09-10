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中国财经 | 2012年 9月 10日 星期一 08:58 BJT

保利地产8月签约金额同比增40.82%

路透北京9月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周一公告称,8月实现签约金额84.80亿元人民币,同比增长40.82%.实现签约面积75.51万平方米,同比增长42.63%.

1-8月,保利地产实现签约金额678.69亿元,同比增长34.29%;实现签约面积590.64万平方米,同比增长34.08%.

保利地产上周五收报10.65元,过去一个月累计小涨0.66%.

国务院总理温家宝近日称,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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