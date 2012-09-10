保利地产8月签约金额同比增40.82%

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透北京9月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周一公告称,8月实现签约金额84.80亿元人民币,同比增长40.82%.实现签约面积75.51万平方米,同比增长42.63%.
1-8月,保利地产实现签约金额678.69亿元,同比增长34.29%;实现签约面积590.64万平方米,同比增长34.08%.
保利地产上周五收报10.65元,过去一个月累计小涨0.66%.
国务院总理温家宝近日称,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。