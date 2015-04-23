宝钢股份一季度净利微增 钢铁业整体供需矛盾未有改观

路透上海4月23日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公布一季报，2015年一季度公司实现净利润15.47亿元人民币，同比微增2.46%；宝钢并指出，同期国内钢铁生产仍保持较高水平，整体供需矛盾未有改观。

一季报显示，当期公司实现营业收入413.86亿元，同比下降11.47%；每股收益0.09元，同比持平。

公司指出，2015年一季度，国内钢材需求持续低迷，原料成本对钢价的支撑力度因矿价大幅下跌而趋弱，同期国内钢铁生产仍然保持较高水平，尽管出口规模有所上升，但整体供需矛盾未有改观，加之环保等约束成本上升，钢铁行业重陷亏损境地。

面对不利的经营环境，公司持续强化购销协同，加大客户服务与技术创新，优化产销模式，推进降本增效工作，确保一季度较好地完成经营目标。当季完成钢产量556.9万吨，商品坯材销量523.9万吨。

宝钢股份去年实现净利润57.92亿元，同比下跌0.45%。宝钢预计国内钢铁业产能过剩局面将长时间存在。

宝钢股份周四收报8.79元，涨4.27%，过去一个月累计上涨23.25%。（完）

参看细节，请点选上海证券交易所网站 here

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。