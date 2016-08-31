宝钢股份称目前产销处于紧平衡状态 未来去产能仍将继续

路透上海8月31日 - 中国大型钢铁--宝钢股份(600019.SS)周三指出，国内钢价已自低点回升，而且汽车家电等行业四季度是需求旺季，目前宝钢的钢铁产销已处于紧平衡状态。但未来钢铁行业仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，去产能工作仍将继续。

今年6月，宝钢集团已制定了三年化解过剩产能方案，在2016到2018年间计划压减粗钢产能920万吨；8月又在原来基础上增至1,220万吨。据宝钢股份财务总监、董事会秘书吴琨宗在业绩说明会上透露，目前宝钢集团已提前完成今年压减粗钢产能395万吨的目标。

“钢铁行业未来几年仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，钢铁行业的供给侧结构性改革还需坚定不移地持续推进。”宝钢股份总经理戴志浩指出，未来五年国内钢铁业总体仍是供大于求。

他说，今年钢铁产销量大于预期，主要原因是稳增长政策对基建和房地产投资的拉动效果显现，同时受供给侧改革的影响，去产能的效果也逐步显现。四季度是汽车、家电下游行业的旺季，汽车用户对9月份的需求已经有所体现，公司目前产销处于紧平衡状态。

宝钢预计今年中国粗钢表观消费量预计6.8亿吨，相比去年的6.98亿吨，仍是小幅负增长。今年1-7月，粗钢表观消费量4.03亿吨，同比下降1.97%。

他认为，中国钢铁行业目前的格局是产能过剩、竞争充分、行业集中度非常低。国际上钢铁大国如美国、欧盟、日本和韩国，他们前两家或前三家企业的市场份额都在70%以上，中国钢铁行业未来总趋势不出意外也是兼并整合，行业集中度大幅提升，但预计这个过程估计得需要20年的时间。

国内三大钢企中的两家--宝钢集团和武钢集团正筹划战略重组事宜，宝钢股份与武钢股份(600005.SS)已开始连续停牌。在本次业绩说明会上，宝钢方面对于重组进展避口不谈。

宝钢周二晚间公布中报，上半年公司实现净利34.68亿元人民币，同比增长9.26%，主要因为公司内部持续的成本削减、品种结构优化及市场开拓工作。

**已锁定汇率风险**

对于汇率风险，吴琨宗指出，目前宝钢持有的外币融资为公司发行在外的5亿欧元债和5亿美元债。年初公司根据不同的外币风险敞口情况，制定了汇率、利率风险管理方案。对持有的长期外汇融资，公司通过配置美元资产等方式部分锁定了风险。

他说，对公司未来付汇敞口，公司在年初已制定了管理策略，对部分支付敞口进行提前远期购汇，在人民币贬值的大趋势前提下提前锁定、对冲风险。同时保留部分剩余敞口，在汇率双向波动中，灵活开展即期交易，如意外出现人民币大幅升值，仍保留一定管理主动性。

据宝钢中报，公司今年主要采取以人民币为主的融资策略，较去年以外币为主的融资策略，融资利率有所上升，利息支出同比增加2.7亿元。

宝钢股份自6月底起持续停牌，停牌前收报4.90元。（完）