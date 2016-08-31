宝钢股份称目前产销处于紧平衡状态 未来去产能仍将继续

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月31日 - 中国大型钢铁--宝钢股份(600019.SS)周三指出，国内钢价已自低点回升，而且汽车家电等行业四季度是需求旺季，目前宝钢的钢铁产销已处于紧平衡状态。但未来钢铁行业仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，去产能工作仍将继续。
今年6月，宝钢集团已制定了三年化解过剩产能方案，在2016到2018年间计划压减粗钢产能920万吨；8月又在原来基础上增至1,220万吨。据宝钢股份财务总监、董事会秘书吴琨宗在业绩说明会上透露，目前宝钢集团已提前完成今年压减粗钢产能395万吨的目标。
“钢铁行业未来几年仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，钢铁行业的供给侧结构性改革还需坚定不移地持续推进。”宝钢股份总经理戴志浩指出，未来五年国内钢铁业总体仍是供大于求。
他说，今年钢铁产销量大于预期，主要原因是稳增长政策对基建和房地产投资的拉动效果显现，同时受供给侧改革的影响，去产能的效果也逐步显现。四季度是汽车、家电下游行业的旺季，汽车用户对9月份的需求已经有所体现，公司目前产销处于紧平衡状态。
宝钢预计今年中国粗钢表观消费量预计6.8亿吨，相比去年的6.98亿吨，仍是小幅负增长。今年1-7月，粗钢表观消费量4.03亿吨，同比下降1.97%。
他认为，中国钢铁行业目前的格局是产能过剩、竞争充分、行业集中度非常低。国际上钢铁大国如美国、欧盟、日本和韩国，他们前两家或前三家企业的市场份额都在70%以上，中国钢铁行业未来总趋势不出意外也是兼并整合，行业集中度大幅提升，但预计这个过程估计得需要20年的时间。
国内三大钢企中的两家--宝钢集团和武钢集团正筹划战略重组事宜，宝钢股份与武钢股份(600005.SS)已开始连续停牌。在本次业绩说明会上，宝钢方面对于重组进展避口不谈。
宝钢周二晚间公布中报，上半年公司实现净利34.68亿元人民币，同比增长9.26%，主要因为公司内部持续的成本削减、品种结构优化及市场开拓工作。
**已锁定汇率风险**
对于汇率风险，吴琨宗指出，目前宝钢持有的外币融资为公司发行在外的5亿欧元债和5亿美元债。年初公司根据不同的外币风险敞口情况，制定了汇率、利率风险管理方案。对持有的长期外汇融资，公司通过配置美元资产等方式部分锁定了风险。
他说，对公司未来付汇敞口，公司在年初已制定了管理策略，对部分支付敞口进行提前远期购汇，在人民币贬值的大趋势前提下提前锁定、对冲风险。同时保留部分剩余敞口，在汇率双向波动中，灵活开展即期交易，如意外出现人民币大幅升值，仍保留一定管理主动性。
据宝钢中报，公司今年主要采取以人民币为主的融资策略，较去年以外币为主的融资策略，融资利率有所上升，利息支出同比增加2.7亿元。
宝钢股份自6月底起持续停牌，停牌前收报4.90元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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