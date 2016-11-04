宝钢集团加快压减过剩产能 两年压缩1100万吨钢铁产能

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月4日 - 中国大型钢企--宝钢集团周五宣布，为推进供给侧结构性改革，加快化解过剩产能的实施进度，公司将决定将原定的2016-18年三年内压减钢铁过剩产能920万吨目标调整为2016-17年两年内压减1,100万吨产能。
调整后压减产能具体目标包括：宝钢股份(600019.SS)罗泾钢厂150吨转炉三座，今年完成设备封存；南通宝钢420立方米高炉一座、50吨电炉两座和100吨电炉一座，今年完成装备封存，高炉在2019年底前拆除；宝钢集团广东韶关钢高炉两座和电炉两座，其中两座高炉今年完成装备封存，2017年底前拆除，电炉今年拆除。
另外，还有上海不锈钢有限公司两座高炉1和150吨转炉两座，其中两座转炉明年完成装备封存，两座高炉明年底拆除。宝钢集团八一钢铁有限公司（拜城钢厂）高炉两座和转炉两座，明年完成装备封存。
以上钢铁产能，目前已基本停产。宝钢集团承诺，列入化解过剩产能的全部冶炼装备不再恢复生产。为减少资产损失，上述封存装备，将委托专业机构，借助“一带一路”发展机遇择机作国际化转移。
在8月宝钢股份中期网络业绩会上，公司高层曾透露，今年6月宝钢集团已制定了三年化解过剩产能方案，在2016到2018年间计划压减粗钢产能920万吨；8月又在原来基础上增至1,220万吨。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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