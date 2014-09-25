宝钢股份拟增选集团总经理陈德荣为董事 董事长人选浮现

路透上海9月25日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份(600019.SS)周四公告称，董事会决定增选现任宝钢集团总经理的陈德荣为宝钢股份的董事。这意味着宝钢股份空缺一个多月的董事长有望在增选后确定下来。

公司资料显示， 现年53岁的陈德荣曾任浙江冶金集团副总经理，之后转任政府职务，先后任浙江省嘉兴市市长、嘉兴市委书记、温州市委书记、副省长等职务，今年8月他加入宝钢，任宝钢集团董事、总经理。

宝钢将于10月15日召开股东大会，审议增选陈德荣为公司董事的议案。目前国内上市公司一般是由股东大会选举董事，然后由董事会成员选举出董事长。

宝钢股份8月1日公告称，何文波因工作调动辞去公司董事长和董事职务。公司将尽快按相关程序选举产生公司董事长。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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