宝钢称美国对中国钢铁产品征收高关税有失公平

路透新加坡5月19日 - 中国宝钢集团的一位官员周四表示，美国对中国钢铁产品征收高额进口关税的做法不公平。

宝钢助理总裁张殿波在一次行业会议上表示，高关税不公平，中国在美国市场占有的份额不大。

美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。

张殿波亦预期中国钢价下半年将走弱，但他表示不太可能回到近期低位。

他表示，中国钢价今年大涨是因为季节性需求回升，刚好又碰上钢厂减产之后钢品库存较低。

他并表示，钢价反弹对产能过剩情况没有好处，这会延后低效产能的关停。(完)