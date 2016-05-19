宝钢称美国对中国钢铁产品征收高关税有失公平

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透新加坡5月19日 - 中国宝钢集团的一位官员周四表示，美国对中国钢铁产品征收高额进口关税的做法不公平。
宝钢助理总裁张殿波在一次行业会议上表示，高关税不公平，中国在美国市场占有的份额不大。
美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。
张殿波亦预期中国钢价下半年将走弱，但他表示不太可能回到近期低位。
他表示，中国钢价今年大涨是因为季节性需求回升，刚好又碰上钢厂减产之后钢品库存较低。
他并表示，钢价反弹对产能过剩情况没有好处，这会延后低效产能的关停。(完)
(编译 白云/蔡美珍；审校 张若琪/王兴亚)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)