敞口美元债务让宝钢意外遭汇兑损失

路透上海8月25日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份(600019.SS)上半年净利下滑，汇兑损失意外地成为主因。公司高层周一表示，宝钢有大量美元融资采取敞口策略，上半年人民币汇率贬值给公司带来损失。今后随着人民币兑美元汇率双向波动，以往超低财务费用现象可能不会再现。

宝钢高层在网上业绩会揭示了汇兑损失的由来。宝钢股份总经理戴志浩表示，公司年初判断今年人民币兑美元将出现阶段性的贬值，贬值期间可能持续到三季度或年底，但从中长期看，人民币兑美元应会继续维持稳定或小幅升值。故公司仍对大部分美元融资采取了敞口策略，但对部分三季度到四季度需还款的近端到期美元融资进行了远期购汇锁定。

自2005年起，人民币兑美元进入升值通道，宝钢逐步以低利率且汇率风险可控的美元融资替换人民币融资。公司目前有息负债规模在550亿元人民币以下，其中美元负债比例已经超过70%。而上半年人民币兑美元中间价贬值0.92%。

宝钢上半年汇兑损失达2.7亿元，去年同期则为汇兑收益4.7亿元。这使得宝钢上半年净利同比下降14.82%至31.54亿元；如剔除汇兑损失影响，公司上半年合并利润总额47.4亿元，同比上升0.3亿元。

他还指出，公司汇率风险管理的边界是美元融资利率+汇率波动率<可取得的最低人民币融资利率，并逐笔进行跟踪。

“我们追求的是综合财务费用最优，而并非没有汇兑损失，一定程度的汇兑损失只要没有突破公司的汇率管理边界，公司将理性承受。”他说。

他坦承，随着市场融资环境的变化、人民币兑美元汇率的双向波动，过去超低财务费用甚至财务费用负数的情况将可能成为历史，但是公司有信心通过多元融资手段的拓展、综合汇率、利率风险的合并比价和系统管理，始终保持公司在融资方面的比较优势。

宝钢财务总监兼董事会秘书朱可炳补充介绍，公司目前在国内人民币借款年利率为4.15%至7.21%，而海外借款的融资成本远低于人民币借款利率。公司根据年度汇率管理方案，考虑汇率变动后的美元综合融资成本与国内人民币融资成本比较，以融资成本利差的70%设定为汇率预警边界来进行汇率动态风险管控。

他说，下半年，公司会持续研判市场走势，通过推进美元、人民币双币种结算政策，进一步规避贸易项下支付业务的汇率风险。同时根据外汇债务规模变化情况开展后续锁定汇率风险的金融工具操作，保证汇率风险可控。

基于国内钢铁行业还将面临数年寒冬的现实，戴志浩展望公司下半年经营重点时表示，短期来看，公司在成本费用改善、品种结构优化、地块差异缩小、厚板和钢管产品扭亏等方面仍有潜力可挖。

他说，长期来看,围绕公司“一体两翼”的竞争战略，在湛江钢铁项目、电子商务和IT领域业务的拓展，上下游供应链体系建设等方面均有着很多机会，能够形成明显的潜在增长点。

宝钢股份周一收盘报4.42元，跌0.14元，或3.07%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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