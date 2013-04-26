宝钢预计今年铁矿石价格在130美元左右波动

路透上海4月26日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周五预计，今年铁矿石价格会在130美元/吨左右波动，钢价也不会有大的涨跌。

该公司总经理马国强在网上路演时表示，“根据公司对宏观经济和下游行业的分析，钢价不会出现大幅度的涨跌，铁矿石会在130美元上下波动。”

他还指出，今年宝钢计划产钢2,256万吨，与2012年基本持平；公司经营利润力争好于2012年。

宝钢稍早公布，一季度净利润16.28亿元人民币，同比增长33.3%；但同时预计上半年净利同比降幅超过50%，因去年二季度得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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