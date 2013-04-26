宝钢预计今年铁矿石价格在130美元左右波动

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月26日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周五预计，今年铁矿石价格会在130美元/吨左右波动，钢价也不会有大的涨跌。
该公司总经理马国强在网上路演时表示，“根据公司对宏观经济和下游行业的分析，钢价不会出现大幅度的涨跌，铁矿石会在130美元上下波动。”
他还指出，今年宝钢计划产钢2,256万吨，与2012年基本持平；公司经营利润力争好于2012年。
宝钢稍早公布，一季度净利润16.28亿元人民币，同比增长33.3%；但同时预计上半年净利同比降幅超过50%，因去年二季度得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。