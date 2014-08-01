宝钢股份董事长何文波辞职 因工作另有安排

中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透上海8月1日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五刊登公告称，公司董事长何文波已向董事会递交辞职报告，因工作另有安排，他提出辞去公司董事长和董事职务。
公告称，何文波的辞职自辞职报告送达董事会时生效，他的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按相关程序选举产生公司董事长。
宝钢股份周五收报4.41元，涨0.09元或2.08%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。
路透北京4月24日 - 中国人民银行参事盛松成称，房价和汇价与经济社会的稳定、发展息息相关，保持汇价相对稳定、抑制房价泡沫和防止房地产市场大起大落非常重要，房地产可以借鉴汇率调控的经验，注意供需结合、引导预期和从全局出发。