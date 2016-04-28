宝钢股份首季净利15.29亿元同比微降 成本削减工作效果明显

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公布一季报，2016年一季度公司实现净利润15.29亿元人民币，同比微降1.20%；每股收益0.09元，同比下跌1.18%。
一季报显示，当期公司实现营业收入352.73亿元，同比下降14.77%；实现利润总额21.8亿元，环比去年四季度增利32.8亿元，同比去年一季度基本持平。
公司指出，2016年，得益于市场机会把握及内部挖潜增效举措的有效落地，一季度公司业绩表现优于经营预期，累计完成铁产量626.6万吨，钢产量653.3万吨，商品坯材销量561.6万吨。
宝钢并称，一季度公司成本削减工作效果斐然，成本削减额显着超过时间进度；积极开拓海外新兴市场，自主研发的两个牌号高合金特殊扣油套管产品首次出口非洲市场。
宝钢股份2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。
宝钢股份周三收报5.69元，过去一个月累计上涨8.8%。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。