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中国财经 | 2016年 4月 28日 星期四 10:03 BJT

宝钢股份首季净利15.29亿元同比微降 成本削减工作效果明显

路透上海4月28日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公布一季报，2016年一季度公司实现净利润15.29亿元人民币，同比微降1.20%；每股收益0.09元，同比下跌1.18%。

一季报显示，当期公司实现营业收入352.73亿元，同比下降14.77%；实现利润总额21.8亿元，环比去年四季度增利32.8亿元，同比去年一季度基本持平。

公司指出，2016年，得益于市场机会把握及内部挖潜增效举措的有效落地，一季度公司业绩表现优于经营预期，累计完成铁产量626.6万吨，钢产量653.3万吨，商品坯材销量561.6万吨。

宝钢并称，一季度公司成本削减工作效果斐然，成本削减额显着超过时间进度；积极开拓海外新兴市场，自主研发的两个牌号高合金特殊扣油套管产品首次出口非洲市场。

宝钢股份2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。

宝钢股份周三收报5.69元，过去一个月累计上涨8.8%。（完）

参看细节，请点选上海证券交易所网站 here

(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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