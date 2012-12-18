宝钢炼钢厂事故致2死13伤

路透上海12月18日 - 中国新浪网认证宝钢集团官方微博周一称,周一上午9时10分许,宝钢股份(600019.SS)炼钢厂发生铁水包倾翻事故.截至当晚19:00,人员伤亡情况为2人死亡,13人受伤.

名为"友爱的宝钢"(weibo.com/baogangjituan)的微博称,事故所涉员工属于中冶宝钢技术公司.上海安全生产监督管理局已组成事故调查组,具体事故原因正在调查中.

第一财经日报周二引述宝钢一位人士表示,周一早上就听到一声爆炸声,随后消防车、救护车就陆续赶到,到中午才知道是炼钢厂发生了事故.此前像铁水包倾翻这种事故,并未在宝钢发生过.

报导援引多位行业内人士称,双板钩单侧脱落较多是由于设备老化或者安全检查没有做好,也不排除操作过程中的人为疏忽。

报导指出,中冶宝钢是中冶集团的控股子公司,在2006年由中冶集团与宝钢股份签署战略合作协议时更名成立,主要承担宝钢主要区域的设备检修、生产协力以及冶金特种设备制造、钢渣综合利用等工作.

宝钢一位人士透露,目前宝钢很多现场作业都进行了外包,或者聘用协议工人或者合同工人进行作业.事故发生后,预计一炼钢分厂清理现场需要一定的时间,而宝钢的其他炼钢厂的生产应该不会受到影响.

第一财经日报表示,此次事故已非宝钢今年第一次发生事故.而今年以来,中国已经相继发生了六起钢厂生产或检修过程中的伤亡事故,当事企业大多是产能在千万吨级以上的国内大型钢铁企业.

宝钢股份周二开盘报在4.83元,跌0.02元,或0.41%,稍后跌幅扩大至0.82%;大盘沪综指.SSEC则跌0.61%;另外,截至周二早9:25时,宝钢股份并未有上述事故的相关公告.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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