宝钢股份将投资80亿元入股中石油西气东输三线工程项目

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海12月20日 - 中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公告称,将投资80亿元人民币,参与中石油集团西气东输三线工程,占相关合资公司股权比例约12.8%.
刊登在上海证券交易所的公告称,中石油集团是其重要用户,为巩固在国家重大项目中的地位,打造稳定的上下游供应链,该公司计划与宝钢集团下属全资子公司--华宝投资共同参股西三线管道项目.其中华宝投资拟投资金额20亿元,占合资公司股权比例约3.2%.
公告显示,中石油集团拟以西三线项目管道工程与各方进行合资.初步估算,该项目总投资约1,160亿元,合资公司注册资本拟为625亿元.
西气东输三线工程参与各方为：中国石油(601857.SS)(0857.HK)、全国社保基金、北京国联能源产业投资基金(有限合伙人)、宝钢股份及华宝投资.其中:中国石油投资325亿元,占合资公司股权比例约52%.
宝钢股份称,合资公司税后财务收益率为8%,投资回收期为12.44年(含建设期).天然气管网系统作为国家重要的能源基础设施,预期将有较稳定的现金流和回报.
西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全线投产.
宝钢股份周三收报4.84元,近三个月累计上涨5.22%.(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)gs/2012-12-20/600019_20121220_2.pdf)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。