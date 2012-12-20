宝钢股份将投资80亿元入股中石油西气东输三线工程项目

刊登在上海证券交易所的公告称,中石油集团是其重要用户,为巩固在国家重大项目中的地位,打造稳定的上下游供应链,该公司计划与宝钢集团下属全资子公司--华宝投资共同参股西三线管道项目.其中华宝投资拟投资金额20亿元,占合资公司股权比例约3.2%.