宝钢未来五年将本部30%钢铁产能迁离上海--报载

路透北京7月5日电---中国最大钢铁企业之一的宝钢集团与上海市政府签署协议,拟在未来五年内,陆续调整和压缩上海地区的部分产能,预计调整任务完成後,在该地区将减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨,约占宝钢本部30%的钢铁产能.

上海证券报周四报导称,此次宝钢上海地区部分产能的调整,主要涉及其在上海的不锈钢、特钢及罗泾等区域.这一计划还有待国家有关部门批准.

"这是一次主动的调整,不仅有利於上海城市功能的转型升级,也有助於宝钢的全国布局优化及产业链的拓展,"报导援引宝钢人士称.

宝钢表示,下一步将结合上海地区钢铁业调整转移的机会,按照上海市优先发展现代服务业的要求,在现有多元产业体系之外,把握新产业发展的机遇,探索新的增长模式,寻求新的业务增长极.

"传统钢铁业的生存和发展空间日益狭窄逼仄.中国钢铁业要走向新生,资源与环境是一道很高的门槛,迈不过去就必然被边缘化甚至淘汰出局."报导并引述宝钢集团董事长徐乐江的话.

徐乐江此前曾公开表示,正在考虑对外转移其于上海的钢铁产能.

宝钢集团是上市公司宝钢股份(600019.SS)的母公司.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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