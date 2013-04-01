宝钢料今年中国钢铁业仍供大于求 加快新材料及海外布局

* 宝钢预计国内钢铁业仍供大于求，产能利用率仅75%

* 一季度钢价及原材料价格双回升，公司业绩保持平稳

* 今年没有股权融资计划，会寻求债务融资

* 未来将加快在新材料及海外市场布局

路透上海4月1日 - 中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份(600019.SS)高层周一表示，尽管近期钢材价格回暖，但原料价格亦在同步上升，且钢铁业国内供大于求状况短期难改，公司今年经营压力仍较大。

鉴于国内钢铁业的现状，宝钢高层表示，公司考虑在材料业及海外市场上有所布局，但目前还没有海外基地的具体投资计划。

“总体来说，今年中国钢铁行业依然是供大于求。”宝钢董事长何文波在网上业绩会上预计，2013年国内粗钢产量约为7.37亿吨，增长2.9%；表观消费量约为6.98亿吨，增长4%左右。考虑到2013年产能增长，预计今年国内钢铁业产能利用在75%左右，较上年下滑3个百分点。

他还表示，今年一季度，钢材价格有所回暖，但同时原燃料价格也处于高位，尤其是矿石价格，跟去年的最低点比，涨幅超过50%。因此，公司一季度经营业绩总体上比较平稳。

该公司年报亦指出，下游需求放缓，而钢铁业产能扩张未有效遏制，原燃料成本高，产品同质化竞争向高端产品快速扩展，钢铁行业微利状态将持续相当长的时间。

上周五稍晚刊登的宝钢年报显示，去年公司实现营收1,911.36亿元人民币，同比下降14.1%；净利103.86亿元，同比增长41%，主要受出售资产一次性收益拉动；每股收益0.60元。

该公司董事会秘书、财务总监朱可炳亦在说明会上表示，公司今年没有资本市场股权融资计划，但会考虑通过发行债券或中票的方式调整一下公司负债的期限和币种结构。

宝钢稍早公告称，拟由子公司宝运公司在境外发行8亿美元债；以及在交易商协会注册150亿元中期票据和不超过50亿元的超短期融资券，其中人民币中期票据额度40亿元、混合中期票据额度110亿元。

“公司拟发行8亿美元债主要结合外部市场环境以及公司内部债务结构，适度提高长期负债比例，保持稳健债务结构。”公司总经理马国强指出。

**新材料及海外的布局**

面对股民对公司股价表现的不满及进军新行业的期盼，何文波回应称，在新技术新材料领域，公司正在做出新的安排。宝钢股份不仅仅是钢铁供应商、而且会扩展为材料供应商。同时在扩展现代服务业方面也有新举措。

根据宝钢的规划，未来其发展新材料方面的具体包括：首先是加快钢铁新型材料的研发和制造，用更高性能的钢铁产品替代现有产品，如研发镀铝硅、锌铝镁等产品；其次是加快满足下游用户的需求，研发并生产新型非钢材料，如汽车用非钢材料等。

但他亦强调，宝钢依然看好中国钢铁工业的前景，而且经过30多年的发展宝钢在钢铁行业已经形成了自己的核心能力，并具备了较强的国际竞争力。在未来较长的一段时间，钢铁依然是宝钢的主业。

在海外战略方面，宝钢计划进一步完善海外营销网络、实质开展海外钢铁基地的建设、以及在全球主要钢铁市场形成公司擅长的产品制造基地，实现公司的国际化战略。

何文波表示，公司目前还没有具体的海外钢铁基地投资计划，目前来看，北美及南美洲、东南亚及南亚，包括非洲，都有一定的机会和潜力。

宝钢曾计划在巴西与淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)合资建设钢厂，之后该计划被搁置。目前宝钢正集中精力在广东湛江建设一个大型生产基地，计划投资400亿元；一期初定生产规模为粗钢871万吨，钢材637万吨。

马国强还指出，今年以来国内钢铁的海外需求不振，而且贸易摩擦剧增，反倾销反补贴案件从传统的欧美地区迅速蔓延至东南亚、南美等新兴经济体，中国钢材出口可能失去传统市场，而新兴市场开拓困难重重，预计国内钢铁行业的出口比例不可能再次大幅度上升。目前国内钢铁业出口不足10%。

宝钢股份今日收报4.80元，涨0.07元或1.48%。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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