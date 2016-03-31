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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 09:37 BJT

宝钢股份去年净利降逾八成至10.13亿元 行业供求矛盾加剧

路透上海3月31日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四发布年报，2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。

年报并显示，宝钢股份去年实现营业收入1,637.90亿元，同比下滑12.61%，每股收益降至0.06元。去年三、四季度公司连续两个季度亏损，其中四季度亏损额进一步扩大至12.41亿元。

公司指出，2015年钢铁行业主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况；钢铁市场供大于求矛盾更加突出，同质化竞争更加激烈。

此外，去年矿石、煤焦和废钢的价格分别下跌39.4%、33.3%和 45%，导致钢铁生产成本大幅下降。然而，钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响，钢铁企业亏损严重。

宝钢股份并称，拟新增50亿元公司债发行额度，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行。

宝钢股份周三收报5.26元，过去一个月累计上涨3.75%。（完）

参看公告细节，请点选上海证券交易所网站 here

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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