宝钢股份去年净利降逾八成至10.13亿元 行业供求矛盾加剧

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月31日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四发布年报，2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。
年报并显示，宝钢股份去年实现营业收入1,637.90亿元，同比下滑12.61%，每股收益降至0.06元。去年三、四季度公司连续两个季度亏损，其中四季度亏损额进一步扩大至12.41亿元。
公司指出，2015年钢铁行业主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况；钢铁市场供大于求矛盾更加突出，同质化竞争更加激烈。
此外，去年矿石、煤焦和废钢的价格分别下跌39.4%、33.3%和 45%，导致钢铁生产成本大幅下降。然而，钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响，钢铁企业亏损严重。
宝钢股份并称，拟新增50亿元公司债发行额度，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行。
宝钢股份周三收报5.26元，过去一个月累计上涨3.75%。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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