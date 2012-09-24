宝钢打响蓝筹回购“第一枪”

金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京9月24日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪",公司已於上周五(21日)首次实施了回购,回购股数占公司总股本的比例0.09%,回购价格区间为4.65-4.62元人民币/股.
宝钢股份上周日晚间刊登在上证所的公告显示,公司首次回购股数量为1,489万股,支付总金额约为6,908.7万元(含佣金).
在中国股市创下三年半来新低後,宝钢股份於8月28日宣布拟投入至多50亿元人民币,回购公司股票.
据中国证券报周一报导引述数据统计,8月以来,沪深两市已有8家央企上市公司公告获得大股东增持,总规模达3.42亿股,市值超15亿元.
宝钢股份上周五收报4.66元人民币,过去一个月累计上涨13.11%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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