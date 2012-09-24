宝钢打响蓝筹回购“第一枪”

路透北京9月24日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪",公司已於上周五(21日)首次实施了回购,回购股数占公司总股本的比例0.09%,回购价格区间为4.65-4.62元人民币/股.