宝钢武钢重组方案获批 武钢与宝钢换股比例为1:0.56（更新版）

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路透上海9月22日 - 中国宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢股份向武钢股份(600005.SS)全体股东发行5,652,516,701股股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。

公告显示，以双方公司各自审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价，并以不低于市场参考价的90%作为定价原则，宝钢股份和武钢股份的换股价格分别为4.60元人民币/股和2.58元/股。

公告并称，于换股实施日，未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的武钢股份股东持有的武钢股份股票，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的武钢股份股票，将全部按《合并协议》规定的换股比例转换为宝钢股份为本次合并发行的A股股票。

本次换股合并中，宝钢股份向武钢股份全体股东发行股份的数量=武钢股份的股份总数×宝钢股份与武钢股份的换股比例。

国资委网站称，国务院国资委同意宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。

稍早，宝钢集团旗下旗舰上市公司宝钢股份公告称，拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致宝钢最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市，宝钢股份为合并方暨存续方。（完）

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