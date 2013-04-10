宝钢洽谈收购俄罗斯Mechel矿业部门25%股权--报导

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透莫斯科4月10日 - 据Vedomosti报纸周三报导，中国宝钢股份(600019.SS)正在与俄罗斯钢铁和焦煤生产商Mechel(MTLR.MM)进行协商，拟购买后者矿业部门价值至多12.5亿美元的25%股权。
此金融日报援引匿名消息人士的话称，整个矿业部门可能价值50亿美元，25%的股权价值为12.5亿美元。
Mechel的一名发言人表示，公司正在与很多潜在投资者磋商，但其拒绝就与宝钢股份接洽的报导发表评论。宝钢股份是以市值计中国最大的钢铁制造商。尚未立即联系上宝钢进行置评。
在2008年金融危机导致钢铁和煤炭价格挫跌之前，Mechel因扩张业务积累下91亿美元的债务。为了偿还这些债务，该公司不得不减少投资并出售非核心资产。
Mechel已表示，可能会向一名战略伙伴出售Mechel Mining至多25%的股权，以便在2013年上半年期间加快开发Elga煤层。(完)
(编译 王翔琼; 审校 于春红)
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