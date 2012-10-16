宝钢股份回购股票金额累计已达10亿 完成回购计划约两成

路透上海10月16日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,截止昨日,公司用於回购股票的资金已累计约达9.98亿元人民币.这相当於已经完成50亿元回购计划的约两成.

刊登于上海证交所网站的公告并称,自9月21日启动回购以来,截至10月15日,公司回购数量为217,009,969股,占公司总股本的比例约为1.2%,购买最高价为4.65元人民币/股,最低价为4.51元/股.

此外,因公司将於10月30日披露2012年第三季度报告,自10月16日至10月29日公司将暂停回购.因根据相关规则,上市公司定期报告公告前10个交易日内不得回购股份.

宝钢股份此前公告称,为维护股东利益,增强投资者信心,宝钢计划以不超过每股5元的价格回购公司股份,采用上海证交所集中竞价交易方式,回购期限为股东大会通过该方案後的12个月内.

另据公告披露,公司控股股东宝钢集团去年9月27日开始的增持计划已於日前到期并实施完毕,宝钢集团在一年内共通过上交所交易系统买入方式累计增持宝钢股份1.75亿股,约占公司已发行总股份的1.00%.增持完成後,宝钢集团直接持有上市公司股份数量增至131.29亿股,约占已发行总股份的74.97%.

宝钢股份周一收报4.60元,近一个月微跌0.65%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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