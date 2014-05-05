中国宝钢资源与澳洲Aurizon联手竞购Aquila（更新版）

* 要在澳洲开启新的铁矿石出口区

* Aquila称主动提出报价，聘请高盛担任顾问

* Aurizon预计West Pilbara铁矿石项目2017-18年投产

路透悉尼5月5日 - 中国宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings(AZJ.AX)联手，出价10亿美元求购澳洲一家资源公司，这可能打破力拓与必和必拓掌控澳洲铁矿石出口的局面。

周一向Aquila ResourcesAQA.AX主动发起的11.4亿澳元收购出价，可能通过快速启动70亿美元的West Pilbara铁矿石项目，在澳洲开启新的铁矿石出口区，向亚洲钢铁生产商供应铁矿石。Aquila在该项目持有一半权益。

宝钢资源此举将是中国投资者向澳洲未开发铁矿石项目进军的最大一笔交易。此前中信泰富(0267.HK)100亿美元的Sino Iron铁矿石项目遭遇成本激增与大幅拖延，该项目2013年开始生产。

宝钢资源和Aurizon在一份声明中称，他们出价每股3.40澳元现金，比Aquila上交易日收盘价溢价39%。包括宝钢资源现有权益在内，此项收购对Aquila的估值为14.2亿澳元。宝钢资源是宝钢集团旗下企业，在Aquila持股20%。

0216GMT，Aquila股价涨37.55%报3.37澳元。

竞购买家决定周一直接向Aquila股东提出报价。此前竞购者未能在周日和Aquila执行主席兼持股30%的股东Tony Poli会晤。

Aquila表示，周六意外收到宝钢资源和Aurizon的报价。Aquila已经任命高盛(Goldman Sachs)担任并购顾问，并称将指派一个独立委员会来评估报价。

Aurizon执行长Lance Hockridge在电话会议上向记者表示，如果宝钢资源-Aurizon竞购成功，而且可行性研究显示West Pilbara铁矿石项目(WPIO)具有商业可行性，那么两家竞购企业预计2017-18年开始生产铁矿石。

对于市场对铁矿石供应过剩的担忧，Hockridge并不在意。他称宝钢资源是一家不断发展的生产商，旗下炼钢厂将需要更多铁矿石和焦煤。韩国钢铁巨头--浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)也是WPIO项目的股东之一。

“他们正继续寻找优质且价格有竞争力的原料来源，以支撑业务增长，”Hockridge谈到宝钢资源的收购动机时称。

若收购成功，宝钢资源还将获得Eagle Downs硬焦煤项目的股权。Aquila目前正和巴西淡水河谷(VALE5.SA)开发该项目。

Aurizon聘请瑞银担任顾问。该公司表示若交易成功，将收购Aquila的15%股权。该公司希望获得WPIO项目的港口和铁路基础设施的多数股权。

德意志银行(Deutsche Bank)担任宝钢资源的顾问。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 徐文焰)

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